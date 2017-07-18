Подросток-инвалид надругался над восьмилетним ребенком

В Чуйской области подросток изнасиловал ребенка. Выяснилось, что у маньяка первая группа инвалидности.

Сам инцидент произошел 20 июня. Тогда девочка восьми лет вернулась домой с прогулки в ужасном виде: ребенок был напуган, а вся одежда была испачкана кровью. Родители тут же вызвали «скорую помощь».

Так же по адресу вызова приехали сотрудники полиции. Они провели расследование, в ходе которого выяснили, что девочка подверглась насилию со стороны 13-летнего подростка, которому в августе исполнится 14 лет. Он жил недалеко от своей жертвы. Оказалось, что мальчик стоит на учете в Республиканском центре психического здоровья и имеет первую группу инвалидности. Он находится под надзором своих родителей.

Жертву насилия, восьмилетнюю девочку, госпитализировали. Известно, что еще будут экспертизы по факту происшествия. Сотрудники полиции продолжают проверки и ведут расследование по изнасилованию ребенка. Возбудили ли уголовное дело – неизвестно.