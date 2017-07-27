В Хабаровске автобус столкнулся с джипом

Утром 25 июня в Хабаровске случилось массовое ДТП. Есть пострадавшие.

Автомобилисты, которые проезжали мимо места происшествия, отмечали, что видели автобус и джип, которые столкнулись. Также они говорили, что на месте аварии работают пожарная служба, «скорая помощь» и сотрудники полиции.

Так и оказалось. Выяснилось, что из-за столкновения пострадали восемь человек. На месте они получили нужную первую помощь и были госпитализированы для дальнейшего лечения.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции для того, чтобы выяснить причину массовой аварии. О погибших или пострадавших официальной информации не поступало.

Также в социальных сетях появилось видео с места происшествия, на котором видны те самые транспортные средства, что и столкнулись. В ролике можно разглядеть поврежденный джип и служебные машины спасателей и медиков.