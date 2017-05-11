В Татарстане палка колбасы едва не убила прохожего

Выброшенная из окна палка колбасы прилетела прямо в голову случайному прохожему. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

Как стало известно, в Нижнекамске республики Татарстан местная жительница едва не убила случайного прохожего во время дебоша. Отмечается, что жители города могли наблюдать за тем, как из окна пятого этажа одного из домов по очереди вылетают телевизор, разные предметы одежды, а также продукты питания.

Примечательно, что даже тяжелый телевизор не смог нанести травму прохожим, однако палка колбасы прилетела прямо в голову мужчине. На место происшествия тут же вызвали сотрудников скорой помощи и полицию. Медики осмотрели пострадавшего, однако о его травмах ничего не сообщается.

Выяснилось, что дебош устроила женщина в состоянии алкогольного опьянения, однако о причинах ее поведения ничего неизвестно, ведь правоохранителям она дверь так и не открыла.