Карантит введён в Орловской области из-за птичьего гриппа

В пятницу 22 июня в Ливнах введён карантин из-за обнаруженного птичьего гриппа. Это первая вспышка данного заболевания в истории Орловской области.

Сразу после этого состоялось срочное заседание комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия Орловской области по особо опасным и карантинным болезням животных. Также губернатор подписал указ, которым вводится карантин.

Зона в радиусе 5 км от места обнаружения вируса признана угрожаемой, а в радиусе 10 км – наблюдаемой. Спланированы и утверждены мероприятия по предотвращению возможного распространения данного вируса. Часть из них уже проведена ветеринарными службами. Так, было организовано обеззараживание территорий в очаге возникновения вируса. Поскольку он был обнаружен на частном подворье, все птицы, которые там содержались, были уничтожены, так как могли быть уже заражены. Проведены также мероприятия по дезинфекции.

Большинство видов этого вируса для человека не опасны, однако, в случае их мутации возможно возникновение угрозы. Так, в 2013 году в Китае было зафиксировано около 450 случаев заболеваний человека одним из видов птичьего гриппа. Почти 200 человек скончались.