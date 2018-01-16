В Москве вымогатели потребовали 25 млн рублей и изнасиловали продавщицу из магазина

Двое пьяных мужчин ворвались в магазин, где работала потенциальная жертва, напали на нее и изнасиловали. Примечательно, что во время изнасилования они требовали у женщины 25 миллионов рублей.

Как стало известно, в поселении Первомайское города Москвы двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего их потянуло на приключения. Они вспомнили о том, что в одном из продуктовых магазинов поселка Птичное работает довольно симпатичная 40-летняя продавщица, потому решили отправиться к ней.

Как только мужчины ворвались в магазин, то сразу же набросились на женщину и изнасиловали. Во время надругательства они требовали у нее выкуп в размере 25 миллионов рублей, однако за что именно должна была платить жертва, вымогатели не уточнили. Воспользовавшись тем, что насильники находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, продавщица вырвалась и побежала в полицию.

Ее отправили в больницу, где медики нашли на теле потерпевшей многочисленные ожоги, а также ушибы мягких тканей головы. По факту произошедшего ведется проверка, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.