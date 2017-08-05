В результате ЧП в Подмосковье погибли 2 человека

Сотрудники завода «Моссельпром», который расположен в московском районе, отравились аммиачными парами. Подробности чрезвычайного происшествия уточняются. Сообщается только то, что два работника погибли и ещё два госпитализированы. Врачи утверждают, что их состояние крайне тяжёлое.

Напоминаем, что это не единственное ЧП в Подмосковье. В конце мая этого года в отделе упаковки изделий на предприятии «Фронери Рус» произошло возгорание, последствия которого удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС. Однако пострадал охранник.

В апреле на территории Балашихинского литейно-механического завода загорелся мусор, что вызвало опасение у местных жителей. Причину возгорания быстро устранили.

Стоит отметить, что руководители предприятий заверяют в том, что их сотрудники регулярно участвуют в мероприятиях по охране труда и знают как вести себя в экстренных случаях. Но ситуации последних месяцев заставляют в этом усомниться.