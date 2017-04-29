В Сети показали видео из эпицентра урагана в Барнауле

Видео удалось заснять при помощи видеорегистратора, водитель автомобиля достаточно испугался, когда прямо перед ним на дорогу рухнуло дерево.

В социальной сети опубликовали видео, сделанное во время урагана в Барнауле. Водитель автомобиля ехал из Новоалтайска в Барнаул и проезжал мимо Старого моста, когда прямо на дорогу перед ним рухнуло дерево и он оказался в эпицентре бури. От испуга и ощущения того, что ему жутко повезло, что дерево обрушилось не на автомобиль, водитель не смог сдержать эмоции.

На кадрах опубликованного видео можно рассмотреть бушующий ураган, сильный ветер и дождь с градом мешает проезду. То и дело слышен треск деревьев, которые отовсюду падают на землю. Пользователи соцсетей уже успели прозвать прошедший в Барнауле ураган апокалиптическим и делятся фотографиями последствий стихии.

Ранее сообщалось о том, что во время урагана погиб один человек, еще 15 получили различные ранения. Погибшим оказался водитель башенного крана.