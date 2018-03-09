На «Алых парусах» не обошлось без погибших

Пятидесятилетний мужчина упал с крыши дома прямо в воды Невы, засмотревшись на потрясающей красоты салют по случаю «Алых парусов».

В ночь с 23 на 24 июня в Петербурге прошло ежегодное празднование в честь окончания школ для выпускников «Алые паруса». За многие годы это событие стало настолько популярным, что на него съезжаются жители многих городов России и даже ближнего Зарубежья. В попытках найти лучший обзор, толпы людей выбирают самые неординарные места, в числе которых крыши соседних домов и даже автомобилей. Напомним недавнюю новость о том, что группа людей упала в грузовик, продавив его крышу. К счастью, никто не пострадал, чего нельзя сказать об об одном пятидесятилетнем петербуржце, который, как выяснилось, засмотрелся на красочное шоу и упал с большой высоты на набережную Лейтенанта Шмидта.

Как сообщает издание «Фонтанка», тело мужчины нашли только через час после его падения.

Что касается самого праздника, новейшая история «Алых парусов» начинается с 2005 года. Это мероприятие получило настолько широкую огласку, что оно было занесено в рейтинг рекомендаций по посещению в более чем 20 странах по всему миру.