В Ленинградской области ребёнка придавило насмерть

23 июня в Ленинградской области ребёнок скончался от полученных травм при падении на него деревянной скульптуры.

8-летний мальчик приехал в Ленинградскую область из Волховского района, чтобы провести очередное лето у своей бабушки, которая имеет свой дачный участок в селе Емском. Инцидент произошёл во время прогулки по парку «Лукоморье», который находится на территории туристической деревни Верхние Мандроги. В парке установлены деревянные скульптуры различных сказочных персонажей. Ребёнок гулял с тремя взрослыми: бабушкой, тётей и дядей. В какой-то момент он убежал вперёд, оказавшись возле одной из фигур, которая внезапно упала на него. Приехавшие врачи констатировали смерть. По одной из версий смерть наступила из-за удара головой о камень. Медики прибыли быстро, но помощь оказать уже не успели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Случай с падением скульптур далеко не первый. Так, в прошлом году в столице в музее Зураба Церетели скульптура упала на 10-летнего мальчика, сломав ему пальцы на руке. В тот раз обошлось без летальных исходов.