В московском метро человек упал на рельсы

Утром 24 июня движение поездов в метро было приостановлено из-за падения человека на рельсы.

Инцидент произошёл на серой ветке, из-за чего возник сбой в устоявшемся маршруте московского метро. Движение поездов было временно приостановлено от станции «Серпуховская» до станции «Южная». Пассажиры, которым необходимо попасть на эти станции, были вынуждены пользоваться другим транспортом.

Сообщается, что сейчас движение возобновлено, работа метрополитена вернулась в привычное русло. Никаких подробностей состояния здоровья человека, попавшего на рельсы, а также иных обстоятельств произошедшего не сообщается.

В столичном метро уже возникал сбой движения при падении человека на рельсы. В декабре такой же инцидент произошёл на станции «Славянский бульвар» на синей ветке. Мужчина, оказавшийся на рельсах, скончался на месте. Он получил сильные повреждения и тяжёлые травмы, которые не совместимы с жизнью.

Аналогичный случай произошёл в метро несколько месяцев назад. На этот раз трагедия произошла на станции метро «Петровско‐Разумовская». На рельсах оказался 48-летний мужчина.