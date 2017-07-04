В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

16-летнего подростка задержали сегодня утром предположительно за убийство ребёнка.

По версии следственного комитета 9-летний мальчик во время прогулки встретился со своим знакомым. Сначала они просто разговаривали, но после ребёнок принялся обзывать подозреваемого. Последний же разозлился и избил мальчика и покинул место преступления. По возращении в деревню понял, что ведутся поиски пропавшего, и присоединился к ним, никому не рассказав о произошедшем.

Сообщается, что в настоящее время подозреваемого допросили. В ходе допроса он признал вину, указав, что убивать ребёнка не хотел. 16-летний подросток направлен на психолого-психиатрическая экспертизу. Установление иных обстоятельств дела продолжается.

Ранее ребёнок был объявлен пропавшим. Однако 23 июня нашли его тело с признаками насильственной смерти. Мальчик был найден в деревне Лопатино Березовского района Красноярского края. Высказывались предположения, что к гибели ребёнка причастен кто-то из семьи, но версия не подтвердилась.