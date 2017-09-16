Следователи проверяют инцидент с плавучим кафе и опорой моста во время урагана в Барнауле

Во время прошедшего урагана в Барнауле плавучее кафе потерпело столкновение с опорой автомобильного моста. Сейчас следователи проверяют, почему кафе отправилось в рейс во время надвигающегося шторма.

Как известно, в субботу, 23 июня, в Барнауле разбушевался ураган, который нанес значительный ущерб Центральному району города. Сильный ветер спровоцировал шторм на реке, по которой в рейс отправилось плавучее кафе-теплоход "Барракуда". В результате сильных волн и ветра, кафе потерпело столкновение с опорой автомобильного моста, из-за чего баржа с более чем 120 пассажирами на борту отцепилась от теплохода и самостоятельно причалила к берегу.

Во время ЧП погибших не обнаружено, 15 человек получили разнообразные травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент следствие ведет проверку по факту произошедшего, выясняет все обстоятельства инцидента, а также тот фактор, почему во время надвигающегося шторма плавучее кафе отправилось в рейс.