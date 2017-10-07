На Урале педофил изнасиловал девочку в подвале

Сегодня, 11:10 \\ Происшествия

На Урале задержали 34-летнего жителя. Он подозревается в изнасиловании десятилетней девочки.

Согласно информации следствия, ужасный инцидент произошел 20 июня. Тогда мужчина подошел к десятилетней девочке во дворе дома, где она проживает. После этого маньяк позвал ее для того, чтобы ребенок зашел вместе с ним в подъезд. Уже в подъезде без свидетелей он силой затащил девочку в подвал, где и надругался над ней.

После того, как он скрылся в неизвестном направлении, то было написано заявление в правоохранительные органы. Сотрудникам полиции удалось найти педофила за несколько дней. Возбудили уголовное дело по статье "изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетия".

Известно, что преступник уже отбывал наказание за подобное преступление.

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Автор - Алёна Иванова
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