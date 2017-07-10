На трассе Благовещенск – Свободный в ДТП погибли люди

Утром 24 июня на трассе Благовещенск – Свободный произошло ДТП. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

Согласно информации инсайдеров, на трассе Благовещенск – Свободный врезались две иномарки. Сообщают, что водители обоих автомобилей были в состоянии алкогольного опьянения. От сильного удара одна из машин перевернулась. Известно, что есть пострадавшие и погибшие. Официальных заявлений по поводу этого ДТП еще нет. В социальных сетях стали появляться фотографии с места события, на которых видно, что две иномарки в ужасном состоянии после аварии.

Также в Интернете появилось видео, автор которого был на месте происшествия. Он рассказал, что виновником ситуации является один из водителей, который и выехал сам на встречную полосу, из-за чего и случилось серьезное ДТП. В ролике есть информация о том, что в машине виновника аварии водитель и его пассажиры получили тяжелые травмы. Во втором автомобиле человек, сидевший за рулем, тоже получил ушибы, однако его два пассажира погибли.