Львовские разборки в цыганском таборе привели к смерти

Как сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины, радикалы в масках напали на лагерь цыган во Львове. Есть убитые и пострадавшие.

Сообщается, что накануне было совершено нападение на цыганский лагерь на окраинах украинского города Львов. Подробности дела неизвестны, кроме того, что нападение на табор совершила группа неизвестных в масках. Зафиксировано убийство одного человека и тяжелое состояние еще четверых. Об этом заявила в воскресенье утром пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению… Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы", — говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook.

Напомним, что в последнее время в Украине цыганский вопрос находится на повестке дня. Особенно это актуально для западной части страны, ведь именно туда власти страны перелепляют вынужденных переселенцев с юга и востока Украины. Ранее в полицию уже попадали заявления о мошенничествах цыган на улицах города Львов. Люди жалуются, что у них в прямом смысле отбирают деньги, требуя милостыню и насылая проклятия. Ведь львовяне – люди щедрые и всегда готовы помочь, но не тогда, когда кто-то бесцеремонно пихает руки в их сумку, заглядывает в кошелек не дает проходу посреди белого дня.