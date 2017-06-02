Пропавшую во время апокалиптического урагана в Барнауле девочку нашли у знакомых

Отмечается, что девочка во время шторма находилась дома у своих знакомых. В настоящий момент ее допрашивают, пока неизвестно, почему малышка не сообщила о своем местонахождении родителям.

Как сообщалось ранее, в Барнауле 8-летняя девочка 23 июня, в субботу, до начала шторма отправилась погулять на улице и пропала. Как только начался ураган, малышка не вернулась домой, потому обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию. Выяснилось, что ранее школьница никогда не уходила из дома, ее семья считается благополучной, потому существовало только две версии, почему она не вернулась.

Так, следователи полагали, что девочка могла укрыться от урагана у знакомых, или же произошла трагедия и малышка пострадала или погибла. К поисковой операции были подключены волонтеры, которые уже довольно скоро сообщили о том, что девочка нашлась живой и невредимой. Оказалось, что она решила все же переждать апокалиптический ураган у своих знакомых, однако почему не предупредила родителей остается неизвестным. В настоящий момент девочку допрашивают, после чего передадут родителям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время страшного урагана в Барнауле погиб 1 человек, еще более 15 получили различные травмы.