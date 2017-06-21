Во Владивостоке полуголый наркоман напал и попытался изнасиловать женщину

Женщину спас вовремя подоспевший муж, вместе с которым им удалось задержать нападавшего. Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно, на жительницу Владивостока напал и попытался изнасиловать полуголый мужчина, находящийся под воздействием наркотиков. Пострадавшая рассказала, что вечером возвращалась домой, когда внезапно на нее выскочил мужчина. Женщина отметила, что сначала ее спугнул внешний вид мужчины, мало того, что он был практически голый, так и находился в состоянии наркотического опьянения.

Он стал проявлять агрессию в адрес женщины, а затем совершил неудачную попытку изнасилования. Потенциальной жертве удалось вырваться и позвонить мужу, чтобы он пришел на помощь. Супруг быстро среагировал и уже через некоторое время был на месте происшествия, где отбил свою жену и задержал наркомана до приезда полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хабаровске мужчина напал на 11-летнюю девочку, затащил в кусты и попытался изнасиловать. Весь инцидент происходил на глазах младшего брата девочки.