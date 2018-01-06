В Мексике не стало шестерых болельщиков ЧМ-2018

В провинциальном городе Сьюдад-Хуарес были убиты шестеро человек во время просмотра матча между сборными Мексики и Южной Кореи.

В Мексике были убиты шестеро человек во время просмотра Чемпионата Мира по футболу 2018. События произошли в городе Сьюдад-Хуарес во время матча между Мексикой и Южной Кореей. Никто бы не подумал, что это событие обернется трагедией, ведь в итоге сборная Мексики обыграла своего противника со счетом 2:1в городе Ростов-на-дону. Как выясняется, шестеро человек накануне матча решили собраться и посмотреть футбол у одного из своих друзей в гараже. В какой-то момент неожиданно ворвались неизвестные и убили всех присутствовавший. Более подробные обстоятельства дела полицией не разглашаются.

Напомним, что Мексика занимает 25 место в списке самых опасных стран мира согласно «Глобальному индексу миролюбия». Преступность является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед Мексикой, так как мексиканские картели, занимающиеся незаконным оборотом запрещенных наркотических веществ, играют важную роль в переправлении наркотиков между Латинской Америкой и США.