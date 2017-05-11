После апокалиптического урагана в Барнауле власти ввели режим ЧС

Без света остались более 90 тысяч жителей. Апокалиптический ураган затопил станцию "Водоканала", повалил много деревьев, пострадали крыши частных и многоэтажных домов в Барнауле.

Как стало известно, в Барнауле разбушевался страшный ураган, последствия которого обсуждают в социальных сетях. По последним данным, более 90 тысяч жителей остались без электроснабжения и воды, падающие деревья цепляли и обрывали линии электропередач, а ливневые воды затопили станцию "Водоканала". В настоящий момент удалось частично восстановить подачу воды и света населению, однако в администрацию Барнаула продолжают поступать жалобы.

Стоит отметить, что падающие деревья нанесли ущерб в том числе частным и многоэтажным домам. Огромные сосны падали на крыши зданий, разрушая покрытие. Стоит отметить, что о погибших или пострадавших во время урагана не сообщается, стихия по большей степени бушевала в Центральном районе Барнаула, где власти уже ввели режим ЧС.

Сообщается, что в скором времени апокалиптический ураган может придти и в другие города России, потому сотрудники МЧС призвали россиян и гостей страны соблюдать меры предосторожности.