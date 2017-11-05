В Киеве владелец ресторана застрелил посетителя из-за оскорблений

Украинская столица продолжает приветствовать гостей. На этот раз владелец элитного ресторана застрелил посетитлея.

60-летний владелец заведения, расположенного в Оболонском районе Киева, дал несколько комментариев по этому поводу. VistaNews стало известно, что в ночь на 24 июня между посетителями и владельцем произошёл конфликт. Мужчина заявил, что его стали оскорблять клиенты, а всё это происходило в присутствии дочери. В разгар конфликта из пистолета стала раздаваться стрельба. Один из отдыхающих получил огнестрельное ранение, после чего скончался. Ещё двое были госпитализированы.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Другие посетители ресторана уточнили, что владелец заведения просто обиделся и не хотел в глазах дочери выглядеть «тряпкой». Стрелок был задержан до выяснения всех обстоятельств.