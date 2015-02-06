В Мехико футбольный матч окончился стрельбой: есть погибшие

Мексиканский город Мехико вздрогнул от выстрелов. Сегодня после окончания футбольного матча группа неизвестных с оружием открыла стрельбу по трибунам, на которых ещё находились фанаты.

После нападения на месте преступления было обнаружено двадцать гильз. Представители местной полиции сообщают, что вследствие инцидента погибло двое мужчин тридцати восьми и тридцати девяти лет, а также шестнадцатилетняя девушка. На месте происшествия работают следователи и медицинские работники. Злоумышленники скрылись с места преступления, они объявлены в розыск. Мотивы стрельбы также неизвестны.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Красноярске, которое могло кончиться перестрелкой. Причиной стало то, что водители не смогли разминуться на дорожной полосе возле набережной. Однако, когда приехала полиция, конфликт успели исчерпать, а конфликтующие к тому времени разъехались.