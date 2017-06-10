В Москве мужчина изрезал ножом и пытался изнасиловать велосипедистку

34-летняя женщина, живущая в столице, каталась на велосипеде и остановилась у лавочки недалеко от 37 километра МКАД. Там к ней подсел мужчина, имеющий при себе нож он попытался ее изнасиловать, но велосипедистка начала отбиваться.

Как сообщают СМИ, женщина старалась дать отпор нападающему, но тот изрезал ее ножом. Нанеся несколько ножевых ран, неизвестный скрылся. Изрезанную велосипедистку доставили в больницу.

Согласно данным источников, полиция уже установила личность мужчины, который с ножом напал на женщину и пытался ее изнасиловать. Однако, задержать его пока не удалось.

Поиски подозреваемого продолжаются. Детали и подробности уточняются. В правоохранительных органах официальных комментариев по поводу случившегося инцидента пока что не дали. Женщина находится в больнице, ее жизнь пытаются спасти врачи.