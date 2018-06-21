«Он оставил нам подарок»: подруга убитого рэпера XXXTentacion беременна

Об этом сообщила мать рэп-исполнителя, которого 18 июня застрелили во Флориде. Женщина показала снимок УЗИ, но имя матери ребенка она держит в тайне.

Клеопатра Бернард, мать Джасея Дуэйна Онфроя, известного как рэпер XXXTentacion, показала в своем Instagram снимок, который вызвал бурное обсуждение в Сети. Мать погибшего рэп-исполнителя опубликовала УЗИ-снимок, подписав его весьма загадочной фразой.

«Он оставил нам свой последний подарок», - написала мать рэпера XXXTentacion. Пользователи сразу решили, что подруга или возлюбленная погибшего рэп-исполнителя беременна. Предполагается, что забеременеть от XXXTentacion могла его 22-летняя экс-девушка Женева Айлу или же загадочная девушка Тейлор, которую часто замечали с рэпером. Примечательно, что Женева Айлу обвиняла исполнителя в жестоком обращении, но пользователи не прекращали верить в их скорое воссоединение.

Как сообщалось ранее, рэпер XXXTentacion скончался, находясь в коме. В бессознательное состояние он впал после огнестрельного ранение, которое было получено им во Флориде.