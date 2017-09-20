Юный болельщик из Ганы погиб на спортивной площадке в Москве

22 июня африканец свалился без чувств во время тренировки. Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в МВД.

По данным источников, несчастье произошло с 17-летним молодым человеком, приехавшим на ЧМ-2018 из Ганы. Юный болельщик по имени Джонатан проводил досуг на одной из спортивных площадок в северной части столицы.

Очевидцы заметили, как парень упал и тут же вызвали бригаду "скорой помощи". Медики попытались спасти жизнь гостя из Африки, однако попытки реанимировать его не сработали. Болельщик погиб.

Полицейские начали проверять обстоятельства смерти спортивного туриста. Они ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, на теле погибшего нет внешних повреждений. В ситуацию вмешались дипломаты.