В Зимбабве раздался взрыв на стадионе с президентом Мнангагвой

23 июня несколько человек пострадали из-за инцидента на митинге в Булавайо. Об этом сообщает издание Reuters.

Руководитель Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступал перед сторонниками в VIP-ложе стадиона White City. Когда он сходил с помоста, рядом раздался взрыв. Несколько человек упало, однако сам президент остался невредим. Полицейские увели Мнангагву в безопасное место и начали расследовать происшествие.

Тем временем в социальных сетях появилась видеозапись с мероприятия. На ней видно, что нескольких посетителей задело взрывом и они упали на землю. Власти пока не сообщают о наличии погибших или раненных. Авторы роликов отмечают, что жертвами инцидента могли стать не менее трех присутствующих.

ZanuPF rally bombed in Bulawayo not confirmed how many are dead. pic.twitter.com/TldR3gydcJ