Экс-дипломату Ватикана присудили 5 лет тюрьмы за хранение детского порно

Помимо тюремного заключения, Карло Капелла будет должен выплатить штраф в размере 5 000 евро. Экс-дипломат пытался оправдать хранение детской порнографии своим «психологическим кризисом», который у него возник из-за перевода в дипмиссию в Вашингтон.

Как сообщают СМИ, трибунал Ватикана признал бывшего папского нунция в диппредставительстве в Вашингтоне США виновным в хранении и распространении данных, в которых находилась детская порнография. Сам экс-дипломат не отрицал своей вины, но просил сделать вердикт более мягким, поясняя свои поступки эмоциональными и психическими проблемами.

Трибунал провел всего 2 заседания, так как Капелла свою вину не отрицал. Якобы, экс-дипломат страдал от «одиночества», из-за чего и решил заняться хранением порнографических материалах, в которых были сняты запрещенные сцены с детьми. Суд не стал учитывать слова Каппелы о его «кризисе», постановив, что тот в течении 5 лет будет находиться в тюрьме и выплатит штраф. По данным некоторых изданий, сумма штрафа колеблется от 5 до 10 тысяч евро.