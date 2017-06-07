Падение самолета под Воронежем: СК представил две вероятные версии

Причинами крушения легкомоторного судна "Бекас" могли стать оплошные действия пилота или технические неполадки. Об этом следователи пишут в мессенджере TamTam.

Такие версии авиакатастрофы самолета под Воронежем сотрудникам СК кажутся наиболее вероятными. Они продолжают вести доследственную проверку, изучать место падения, и опрашивать организацию, ответственную за проведение полета.

Напомним, "Бекас" рухнул в Петропавловском районе рано утром 23 июня. Пилот вел машину для выполнения работы в интересах сельского хозяйства. Он погиб в результате столкновения с поверхностью земли. Расследование инцидента контролирует региональная прокуратура на транспорте.