Падение самолета под Воронежем: СК представил две вероятные версии

Сегодня, 16:53 \\ Происшествия

Причинами крушения легкомоторного судна "Бекас" могли стать оплошные действия пилота или технические неполадки. Об этом следователи пишут в мессенджере TamTam.

 Такие версии авиакатастрофы самолета под Воронежем сотрудникам СК кажутся наиболее вероятными. Они продолжают вести доследственную проверку, изучать место падения, и опрашивать организацию, ответственную за проведение полета.

Напомним, "Бекас" рухнул в Петропавловском районе рано утром 23 июня. Пилот вел машину для выполнения работы в интересах сельского хозяйства. Он погиб в результате столкновения с поверхностью земли. Расследование инцидента контролирует региональная прокуратура на транспорте.

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Автор - Александр Лубяной
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