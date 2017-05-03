В Одесской области мужчина бросил полицейских гранату

В селе Кирисово Одесской области мужчина бросил гранату в полицейских. В результате этого один из сотрудников полиции был ранен от выстрела из обреза. О трагедии сообщили украинские СМИ.



По данным следствия, 35-летний правонарушитель страдает психическими расстройствами. В связи с этим, мать мужчины вызвала скорую помощь. Один из медиков заметил у пациента предмет, похожий на обрез ружья, после чего решил сообщить об этом в полицию и покинуть дом.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же прибыли на место, указанное фельдшером. Мужчина оказал сопротивление прибывшим полицейским, кинув в них гранату.

После случившегося в действие была введена операция «Гром». Мать с сыном в это время продолжали находиться в доме. Пострадавшему полицейскому оказана первая помощь.