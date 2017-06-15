Резкий запах гари: в Самаре эвакуировали 500 человек из торгового центра

Сегодня в самарском торговом центре «Империя» была произведена эвакуация порядка пятисот человек после информации о пожаре, которая в итоге не подтвердилась.

Сообщается, что на территории второго корпуса «Империи» прозвучала тревожная сигнализация, а находящиеся внутри почувствовали резкий запах гари. После проверки обнаружилось, что, вероятно, причиной появившегося дыма стало короткое замыкание без дальнейшего возгорания.

Экстренные службы, прибывшие на место инцидента, среагировали оперативно и начали производить эвакуацию людей из здания. На тот момент в торговом центре находилось не менее пятисот посетителей и сотрудников. Информация о пострадавших не разглашается. Сообщается, что сотрудники вернулись на свои рабочие места и проветривают помещения для ликвидации неприятного запаха и задымления.