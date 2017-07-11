Самолёт с болельщиками сборной Перу по футболу мог разбиться в Тюмени

Сегодня перуанские болельщики испытали сильный стресс при полёте в одном из самолётов.

Сообщается, что воздушное судно компании Utair с болельщиками сборной Перу по футболу, направляющимися из Екатеринбурга в Москву транзитом через Тюмень, могло потерпеть крушение вследствие загоревшегося двигателя. Представители Росавиации заявляют, что неполадка возникла во время захода на посадку в аэропорт Тюмени.

Из-за неправильной работы двигателя в салон к пассажирам начал поступать дым от перегретого масла, который спустя короткий промежуток времени сменился чистым воздухом через систему кондиционирования. Также ведомство отрицает слова очевидцев о горении и отмечает, что случившееся было всего лишь нештатной работой двигателя. Сообщается, что пострадавших нет, посадка прошла благополучно.

Ранее сообщалось, что в похожую ситуацию попали футболисты из Саудовской Аравии при перелёте в Ростов-на-Дону, борт совершил аварийную посадку. Пострадавших в инциденте также нет.