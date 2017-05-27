В джунглях изнасиловали пятерых активисток, протестовавших против работорговли в Индии

Неизвестные вооруженные мужчины похитили и надругались над митинговавшими. Об этом пишет издание BBC News.

Как выяснили правоохранители, жертвы преступления числятся в общественной организации, протестующей против работорговли в стране. Накануне активистки устроили акцию-спектакль в районе Кхунти, где торговля людьми широко распространена. Полицейские отмечают, что в этом регионе регулярно похищают маленьких девочек. Новоиспеченные рабыни потом попадают к богачам в крупные города и трудятся по хозяйству.

Злоумышленники остановили пятерых активисток на улице, силой усадили по машинам и доставили в безлюдные джунгли Индии. Там они изнасиловали девушек и бросили. В настоящее время полицейские защищают пострадавших и разыскивают подозреваемых. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза. В полиции предполагают, что преступление могли совершить члены криминальной группы, которая бесчинствует в Кхунти.