В Украине из-за сильного снегопада эвакуировали детский лагерь

В ночь на субботу в Раховском районе Закарпатья выпал снег. Детей, которые находились в палаточном лагере в горах, пришлось экстренно эвакуировать.

Как сообщил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, резкое понижение температуры привело к тому, что горы Близница близ горнолыжного курорта «Драгобрат» оказались под слоем снега толщиной в несколько сантиметров. Температура воздуха, по данным местных СМИ, опускалась до 1 градуса тепла.

В этой местности с палаточным лагерем отдыхали 27 детей. Их сопровождали 2 взрослых. Спасатели оперативно выехали на место стоянки лагеря, чтобы забрать людей и спасти их от холода. Эвакуировать детей сотрудники служб спасения отправились с одеялами и горячим чаем.

Детей и взрослых вывезли из заснеженного лагеря. Их доставили в близлежащий поселок. Никто не пострадал, в медицинской помощи дети и взрослые не нуждаются. Тем не менее, инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети, ведь снега в конце июня никто явно не ожидал.