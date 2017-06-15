«Блондинки бы разъехались»: Сеть отреагировала на аварию такси и иномарки в Перми

Столкновение произошло утром на улице Васильева в Перми. На достаточно большом пространстве оба автомобиля умудрились не разъехаться.

Удар лоб в лоб, к счастью, был не сильным и обошлось без пострадавших, хотя машины получили ощутимые повреждения. Читатели паблика, руководствуясь лишь фото, определили, что виновником аварии стал таксист и предложили не принимать на работу в такси водителей без стажа. «Шофер иномарки – тоже хорош!» - негодовали горожане. Они поражались: как можно было не разъехаться на таком поле, ведь «даже блондинки бы справились». Пермяки прошлись крепкими словами по участникам инцидента, заявив, что неосторожность водителей принимает угрожающие масштабы.