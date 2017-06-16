В Ленобласти мужчина надругался над своей племянницей

Мать девочки знала о случившемся, но полиция получила информацию об изнасиловании лишь спустя 6 лет от врачей, которым пострадавшая решилась сообщить о своей трагедии. Изнасиловал девочку, по данным СМИ, ее родной дядя – брат ее отца.

Как сообщили местные СМИ, в поселке Семиозерье Выборгского района Ленобласти была изнасилована девочка. Над школьницей надругался ее дядя. Однако, о случившемся она рассказала врачам лишь спустя 6 лет.

15-летняя девочка рассказала врачам Первомайской больницы о том, что ее изнасиловали несколько лет назад. Медики обратились в полицию. На допросе, куда позвали мать школьницы, оказалось, что изнасиловать девочку мог ее дядя. Мать потерпевшей рассказала, что 6 лет назад мужчина надругался над своей племянницей.

Полиция задержала предполагаемого насильника. По данному инциденту ведутся проверки. Почему мать девочки знала, что ее дочь изнасиловали, но не сообщила в полицию – пока что не известно. Детали инцидента уточняются. О происшествии сообщили местные СМИ, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.