Мексиканские болельщики шокировали Ростов голой прогулкой на дороге

Нетрезвые гости ЧМ-2018 практически полностью разделись и пытались сходить в туалет посреди улицы. Очевидцы сняли их действия на видео и опубликовали в социальных сетях.

Судя по расцветке одежды, мужчины являются мексиканскими болельщиками. 23 июня они среди бела дня отправились на прогулку и забрели на Буденовский проспект. На перекрестке под опорой моста они решили ходить голыми и в таком виде справить малую нужду.

Поведение туристов из Мексики шокировало жителей Ростова. По данным автора ролика, один из горожан осудил мексиканцев за пьяные выходки на дороге. Невзирая на протесты, под давлением ростовчанина они одели некоторые предметы одежды и отправились домой на такси.



