Мексиканские болельщики устроят карнавал перед игрой ЧМ-2018 в Ростове

Футбольные фанаты пройдутся от площади Советов до "Ростов-Арены" в лучших традициях парадов Латинской Америки. Об этом рассказали в городской администрации.

23 июня в Ростове матч группового этапа сыграют сборные Мексики и Южной Кореи. В честь этого в фан-зоне на театральной площади запланирована обширная программа мероприятий. Впрочем, мексиканские болельщики решили устроить на улицах Ростова самый настоящий карнавал. Они выйдут в 15 часов и направятся к стадиону в ярких одеждах, распевая песни и танцуя. Этим шествием мексиканцы планируют не только поддержать своих футболистов, но и порадовать жителей города.

Пока идет подготовка к карнавалу, один гость из Мексики поделился с российскими СМИ своими впечатлениями от чемпионата. Житель города Тампико за восемь дней оценил высокий уровень организации ЧМ-2018 и назвал его "эталонным". Он надеется, что его родина сможет не менее достойно встретить гостей турнира в 2026 году. Мексиканец добавил, что все футбольные фанаты успели убедиться в доброжелательности России и неправдивости того образа, который стране создают в западных СМИ.