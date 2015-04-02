Пилот в больнице: легкий самолет ВВС США разбился во время учебного полета

Инцидент произошел 22 июня в штате Нью-Мексико рядом с бомбардировочным полигоном Ред Рио. О нем сообщила пресс-служба авиабазы Холломан.

Речь идет о легком турбовинтовом самолете A-29 Super Tucano, который является модернизацией бразильской модели EMB-314. ВВС США использует этот транспорт для ученых полетов и поддержки других частей армии.

Во время учебного полета A-29 Super Tucano упал на землю и разбился вскоре после взлета с аэродрома. Военные пока не знают причину крушения и намерены выяснить её в ходе расследования. К месту падения приехали сотрудники полиции и пожарной службы из экстренной службы полигона White Sands, частью которого является Ред Рио.

Тем временем один пилот находится в больницу. О тяжести его травм не сообщается, как и о состоянии второго летчика.