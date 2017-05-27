В Уфе специалисты вытащили лосиху, застрявшую между блоками на стройке

Животное упало глубокий ров с бетонными стенами и не могло выбраться самостоятельно. Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на Управление гражданской защиты.

Лосиха забежала на стройку в Уфе неподалеку от 21 городской больницы. Она попала в ловушку между блоками и не могла выбраться самостоятельно. Строители пожалели застрявшего лесного жителя и попытались спасти её своими силами. Однако испуганный зверь активно отбивался и мешал рабочим. Тогда жители Уфы вызвали специалистов.

К месту инцидента приехали сотрудники МЧС и Минэкологии. Они вкололи лосихе снотворное, а затем уже спящую закрепили на крюке крана и вытащили на поверхность. Ветеринары осмотрели травоядное и установили его пол. Убедившись, что она здорова, спасатели отвезли лосиху к загородной лесополосе и отпустили в дикую природу.