В Челябинске пожаловались на отсутствие гигиены в гинекологическом отделении местной больницы

По словам местной жительницы, отсутствует горячая вода, бойлеры даже не предусмотрены, а в ванную и заходить противно.

«Когда заходишь туда – сразу начинает тошнить», - описала состояние ванны женщина. Жительница Челябинска отметила, что предпочитает ходить мыться домой, поскольку живёт неподалёку. Её поразило, как может так нарушаться гигиена в месте, где ежедневно проводится минимум по 20 операций.

Кроме того, женщину не устроило, что качественное оборудование для УЗИ и других анализов просто отсутствует. То, что есть, не показывает правильно, а потому приходится обращаться за анализами в частные клиники. Также жительница Челябинска пожаловалась на сломанные туалеты, где всегда ужасные запахи и нет щеколд.