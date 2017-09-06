В Крыму «КамАЗ» протаранил микроавтобус: есть пострадавшие

ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса Volkswagen случилось ранним утром 23 июня, на 274-м километре автотрассы «Джанкой-Керчь». На место аварии уже прибыли службы спасения и полицейские, в происшествии травмы получили пятеро взрослых.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в Крыму случилась авария. При столкновении грузовика и микроавтобуса пострадали пятеро взрослых. Все они были травмированы, их повреждения имеют разный характер и разную степень тяжести.

К месту ДТП сразу же выехали спасатели и полицейские. Для ликвидации последствий аварии, в которой грузовик протаранил микроавтобус, привлекли десять человек и четыре специальных машины. В это число вошли четыре человека из личного состава и одна машина спецтехники МЧС. Детали аварии пока что не сообщаются. Правоохранители работают над выяснением всех подробностей происшествия и причин, по которым оно случилось. Состояние пострадавших пока что также не комментируется.