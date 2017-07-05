Дочь рассказала о причине смерти писателя Коржавина, скончавшегося в США

По словам Елены Рубинштейн, поэта убила острая сердечная недостаточность. Об этом родственница лично объявила СМИ.

Дочь рассказала, что 92-летний Наум Коржавин встретил смерть в своем доме в Чапел-Хилл рядом с близкими людьми. Накануне медики поставили диагноз и сообщили о возможной причине гибели. До того, как уйти из жизни, писатель повидался со священником, услышал его молитву и получил христианское благословение.

Елена Рубинштейн добавила: скончавшегося в США Наума Коржавина похоронят в России. Такую волю он изъявил на пороге своей смерти.

Прозаик, драматург, поэт и переводчик родился в Киеве в 1925 году. В советский период его сослали в Сибирь за произведения и общественную деятельность. Позднее направили в Караганду. Из-за "нехватки воздуха для жизни" и давления со стороны властей, в 1973 году Наум Коржавин эмигрировал в США, продолжая заниматься творчеством. С 90-х посещал Москву, где издал несколько поэтических сборников.