Барабанщик Pantera и Hellyeah Винни Пол умер на 55-м году жизни

О смерти сооснователя легендарной американской группы из Техаса сообщила официальная страница на Facebook.

"Винсент Пол Эбботт aka Vinnie Paul ушел из жизни," - так написали администраторы сообщества. Они добавили, что в настоящее время близкие не сообщают о подробностях смерти и просят общественность проявить уважение к музыканту, который умер на 55-году своей жизни.

Самую громкую славу Винни Пол получил, как основатель и барабанщик грув-металл коллектива Pantera с 1981 по 2003 год. После распада группы, Винсент присоединился к другому музыкальному проекту под названием Damageplan. С ним он выступал около года и записал один альбом. В последние годы своей жизни барабанщик играл в составе популярной рок-группы Hellyeah.

Пол Стэнли из группы KISS очент потрясен смертью своего старшего коллеги. Он вспоминает, что именно Винни Пол и Pantera оказали огромное влияние на его творчество. Он выразил соболезнование родственникам погибшего.