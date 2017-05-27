Под Воронежем разбился легкомоторный самолет

Пилот «Бекаса», рухнувшего в Петропавловском районе Воронежской области, погиб. Причины крушения пока что не сообщаются.

Как стало известно, под Воронежем потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Информацию о происшествии сообщил источник, приближенный к экстренным службам региона. Официальных комментариев от служб спасения и правоохранителей пока что не предоставляется. Информация уточняется.

В инциденте погиб пилот легкомоторного судна. На земле от крушения самолета никто не пострадал. Обрушившееся судно не повредило построек и других объектов. О причинах аварии пока что не сообщается. Детали и подробности крушения уточняются. На место инцидента уже выехали оперативники, которые установят все обстоятельства случившегося и выяснят, почему же рухнул легкомоторный «Бекас».