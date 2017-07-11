Мужчина и женщина выпрыгнули с девятого этажа, спасаясь от пожара в Томске

Это произошло 23 июня в доме по улице Ивана Черных. Об инциденте рассказали источники в региональном МЧС.

Жители Томска пострадали от крупного пожара в жилом здании гостиничного типа. Огонь охватил три комнаты в квартире на девятом этаже. Два человека выпрыгнули с окна высотки, спасаясь от последствий пожара. В результате падения, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, а женщина скончалась.

Пожарные добрались к девятиэтажке примерно в 2 часа ночи. Полтора часа пожар устраняли 36 сотрудников и 13 спецмашин. Спасатели попутно эвакуировали граждан. 21 жильца вывели из подъезда, 6 достали из задымленных помещений через автолестницы и 8 сопроводили по ступенькам. Во время работ огнеборцы обнаружили мертвым мужчину, задохнувшегося дымом. Горение уже ликвидировано. Эксперты пожарной охраны выясняют причины.