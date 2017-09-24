Пьяный мужчина в Ижевске размахивал ножом из-за отказа дать сигарету

Хулиган угрожал жизни тем, кто не захотел давать желаемое. Некоторые свидетели происходящего поплатились за отказ.

Мужчина ходил у припаркованных автомобилей на улице Молодёжной в Ижевске. Пьяный подходил к водителям и прохожим с просьбой дать сигарету. Но никто так и не поделился с мужчиной. Поэтому он стал размахивать ножом из-за любого отказа. Водители и очевидцы сообщают, что мужчина также нецензурно выражался и мог покалечить любого, кто приблизился бы к нему.

Никто из прохожих не останавливал и не трогал пьяного мужчину. Вместо этого одни из очевидцев решили для улики снять происходящее на камеру. Тем самым они сделали только хуже. Мужчина приблизился к их машине и стал выбивать стекло. Интернет-пользователи во-первых, возмутились поведению пьяного мужчины, а также поразились тому, что владельцы автомобиля не попытались остановить его, когда тот бил окна в машине. Авторы видео и очевидцы сообщают, что хулигана вскоре задержала полиция.