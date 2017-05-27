В Саратове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

В Саратове около часа дня из-за халатности водителя автобуса произошло ДТП. Пострадал пешеход и три автомобиля. Мужчина оставил автобус, следовавший по маршруту №11, без присмотра на неопределенный срок. Пассажиров в автобусе не было. Через некоторое время автобус начал самопроизвольное движение по улице Московской, в результате чего под его колёса попал мужчина 30-35 лет.

Пешеход находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей. Автобус остановился при столкновении с тремя припаркованными автомобилями. Представители власти заявили, что водитель будет наказан по всей строгости закона, а компания понесёт материальную ответственность перед пострадавшими.