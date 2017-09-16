Заманивал в бытовку: разнорабочий из Белоруссии насиловал 8-летнего сына московского священника

Мужчина, проживающий в бытовке, заманивал детей священника, одного из них он насиловал с 4 по 15 июня. Мальчик стал агрессивным и раздраженным, но о случившемся он признался не родителям, а своему брату.

Как сообщается, в полицию обратился священник одного из московских храмов. Он сообщил, что его 8-летний сын стал жертвой неоднократного изнасилования. В насилии над мальчиком священник считает виновным разнорабочего из Белоруссии, которого тот нанял для работ по двору.

Неладное заметила мать мальчика. Она видела, что ее пятеро детей общаются с разнорабочим, но 8-летний сын ходит к нему чаще всех. Мальчик был раздражительным и неспокойным, но о случившемся рассказывать не хотел. Об изнасиловании своего брата родителям рассказал 12-летний школьник.

Оказалось, что разнорабочий несколько раз насиловал 8-летнего сына священника. Помимо этого, он домогался и до других детей. Пострадавшего от насилия мальчика осмотрел врач, он подтвердил, что его насиловали. Теперь ребенок нуждается в помощи психолога. Полиция задержала разнорабочего. В Белоруссию направили запрос о том, не привлекался ли мужчина по подобным преступлениям на своей родине.