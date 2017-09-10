БМП наехала и раздавила легковой автомобиль в Беларуси

Авария произошла на выезде из Гродно. Боевая машина не справилась с управлением и въехала в легковушку.

ДТП с участием БМП и легкового автомобиля снято на видео. Видеоролик шокирует случившимся. Съёмка свидетельствует о том, что БМП ехала в колоне военной техники. Машины ожидают, пока проедет последняя военная машина. Однако ей не удаётся удачно завершить поворот. Видно, что её заносит и она вылетает на встречную полосу, проезжает несколько метров. БМП наехала и задавила часть автомобиля, стоящего с внешней стороны. На помощь выбегают люди из соседних машин.

На место аварии едет МЧС и скорая, но погибших нет. Водитель легковой машины родился в рубашке: ему придавило ноги. Очевидцы сообщают, что мужчину успешно вытащили из машины водители наехавшего БМП и сейчас он в стабильном состоянии. Передняя часть автомобиля всмятку, задета крыша.