Пилот вертолета Ми-2 скончался после жесткой посадки в ХМАО

Транспортное средство упало на болота 22 июня. Пресс-служба регионального СУ СК объявила о начале проверки по факту крушения.

Вертолет Ми-2 авиакомпании "Геликс" жестко приземлился в ХМАО за 9 километров к северу от города Лангепаса. По предварительным данным, пилот осматривал с воздуха нефтепровод. После разрушительной посадки он скончался. Кроме пилота никто не пострадал.

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте начали проверять обстоятельства крушения. Им предстоит достоверно выяснить цель полета Ми-2 и наличие людей на борту.

Около 18 часов по местному времени останки транспортного средства обнаружили с воздуха. В настоящее время возле рухнувшего вертолета работают следователи Сургутского отдела на транспорте и местные полицейские. Корпус наполовину увяз в трясине, что мешает расследованию.