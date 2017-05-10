В Сети появились фото с места гибели экс-участницы проекта "Дом-2"

Экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк нашли мертвой под окнами жилого комплекса «Золотые ключи». В Сети появились снимки с места происшествия.

Трагедия случилась с девушкой на улице Минской. По неизвестным причинам, экс-участница реалити-шоу выпала из окна 19 этажа. Травмы, полученные от падения, оказались несовместимы с жизнью, вследствие чего девушка скоропостижно скончалась.

Анастасия Тарасюк поселилась в новое жилье в начале июня, о чем сообщила на своей странице в социальной сети. Причины смерти до сих пор не установлены. Полиция продолжает вести расследование.

Напомним, что Анастасия Тарасюк участвовала в проекте в 2013 году. Она пробыла на телестройке любви 20 дней.